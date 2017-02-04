DE'EŞ' sorgusu

Reina saldırısına ilişkin İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı Terörve Örgütlü SuçlarSoruşturmaBürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Oisimler arasındacani AbdulkadirMasharipov'uneşi ZarinaN.'nin de olduğubelirtildi. Zarina N.'nin terör örgütüDEAŞ üyesi olduğu öğrenildi. Kimliğinigizleyerek FatımaAbdurrahimkod ismini kullandığı anlaşılan ZarinaR.'nin yakalanmadan bir gün önce oğlunuDEAŞ'ın "Yabancı Terörist Savaşçılar"(YTS) evine götürülmek üzere bir örgütüyesine verdiği öğrenildi.
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