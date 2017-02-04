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DE'EŞ' sorgusu

DEEŞ sorgusu
Reina sına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. O isimler arasında cani Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina N.'nin de olduğu belirtildi. Zarina N.'nin üyesi olduğu öğrenildi. Kimliğini gizleyerek Fatıma Abdurrahim kod ismini kullandığı anlaşılan Zarina R.'nin yakalanmadan bir gün önce oğlunu DEAŞ'ın "Yabancı Terörist Savaşçılar" (YTS) evine götürülmek üzere bir örgüt üyesine verdiği öğrenildi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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