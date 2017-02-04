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Darbe duası istemişler

Darbe duası istemişler
Terör örgütü üniversitelere de sızdı. 'ne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. A.T.Ü. isimli araştırma görevlisi, itirafçı olup kanlı örgütün planlarını tek tek anlattı. A.T.Ü. şu ifadeleri kullandı: "Darbeden önce sözde imamlar 'Yakında sancılı günler yaşanacak' deyip bizden bol bol dua istedi!"
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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