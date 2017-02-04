Bakan Işık'tan sert tepki: Sorumsuzca ve provokatif

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Yunanistan'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesidir" dedi.



Bakan Işık, partisinin düzenlediği il istişare kurulu toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Ege'de yaşandığını öne sürdüğü hava sahası ihlallerine ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını konuşarak çözmek durumunda olduğuna dikkat çeken Işık, "Türkiye olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emri vakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada, birlikte konuşarak çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir" şeklinde konuştu.











