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Bakan Işık'tan sert tepki: Sorumsuzca ve provokatif

Milli Savunma Bakanı provokatif açıklamalar yapan Yunan bakan sert tepki gösterdi. Işık, " "Hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. 'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesidir" dedi.

Bakan Işıktan sert tepki: Sorumsuzca ve provokatif

Milli Savunma Bakanı , "Hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. 'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesidir" dedi.

Bakan Işık, partisinin düzenlediği il istişare kurulu toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Ege'de yaşandığını öne sürdüğü hava sahası ihlallerine ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını konuşarak çözmek durumunda olduğuna dikkat çeken Işık, "Türkiye olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı hiç kimsenin sorumsuzca ve provokatif açıklamalar yapmasını asla kabul etmeyiz. Biz Türkiye olarak sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emri vakiye boyun eğeceğimiz anlamına da gelmez. Yunanistan'a çağrımız bu konuda bu Savunma Bakanı'nın sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada, birlikte konuşarak çözüm yolu için gayretlerimizi sürdürmemizdir" şeklinde konuştu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 20:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

Yuninistan diye bir devlet kalmadı, mesajı direkt sahibine versek. ölü bir şehir nasıldır yunanistan da görülebilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.02.2017 21:49
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