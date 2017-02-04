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gözaltına alındı

'da Üsteğmen H.Y, gözaltına alındı.

Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonu kapsamında Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 09:46
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