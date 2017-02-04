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tahliye edildi

Ahmet Türk tahliye edildi
Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda "Cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturmamaktadır' görüşü vardı. Ancak Türk'ün avukatı tahliye için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Bu gelişme sonrası Türk, tahliye edildi. Ahmet Türk, terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 3 gün sonra tutuklanmıştı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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