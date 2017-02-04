Ahmet Türk tahliye edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda "Cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturmamaktadır' görüşü vardı. Ancak Türk'ün avukatı tahliye için Mardin Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu. Bu gelişme sonrası Türk, tahliye edildi. Ahmet Türk, terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 3 gün sonra tutuklanmıştı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.
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