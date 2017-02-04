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Adana çık aradan

Türkmen’in 2 milyon TL’lik ’yi altüst etti! Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu “İstifa et” dedi. Ancak Türkmen’den ses çıkmayınca parti yine kendine muhalefet etti!

Adana çık aradan

TBMM 'nın 'li katip üyesi Türkmen'in 2 milyon TL'lik sı CHP'yi birbirine kattı. 'in faturası CHP'yi zora sokarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkmen'le görüşerek katip üyeliği görevinden istifa etmesini istedi. Konu MYK'da da değerlendirilirken, Türkmen'e istifası için geçtiğimiz Perşembe gününe kadar süre verildi. Türkmen'in bu sürede katip üyeliği görevinden ısrarla istifa etmemesi üzerine dün Kılıçdaroğlu, partiyi zora soktuğu gerekçesiyle bir kez daha istifa talebini Türkmen'e iletti. CHP kurmayları Türkmen'in istifasını beklediklerini bildirdi. Meclis Başkanı Vekili Ahmet Aydın ise başkanlık divanı üyeleri, komisyon başkanları ile grup başkanvekilleri ve grup başkanlarına tanınan sınırsız hakkın 1993 yılından bu yana uygulandığını belirtti. 23 yıllık sürede sınırsız iletişim hakkını Türkmen kadar ölçüsüz kullanan herhangi birinin olmadığını dile getiren Aydın, CHP'li Türkmen'in kendisine faturalarla ilgili bilgi verilmediği yönündeki iddiasını da yalanladı. Aydın, faturaların aylık olduğunu belirtirken, her milletvekiline gelen faturayla ilgili bilgi verildiğini, habersiz olmasının da mümkün olmadığını kaydetti. Öte yandan özel bir tv kanalının yayınına katılan Türkmen, "Ben yanlış bir şey yapmadım. Keşke sınırsız hak vermeselerdi, bu yanlış. Bir cepten çıkıyor bir cebe giriyor. Şahısa gitmiyor. Genel Başkanım Kılıçdaroğlu'yla görüştükten sonra gereği neyse yaparım" dedi.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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