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8 yaşında haciz geldi

8 yaşında haciz geldi
Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Gebeş'e bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi. Baba Şeref Gebeş, "Oğlum işyerinden fide almış gibi gösterilerek borçlu duruma düşürülmüş" diyerek itiraz etti.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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