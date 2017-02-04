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60 yıllık rüya

Bakan Albayrak, ‘’nin inşaa alanında incelemelerde bulundu ve 60 yıllık rüyanın yakında gerçekleşeceği müjdesini verdi...

60 yıllık rüya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu... Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Akkuyu, '3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz" dedi.



Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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