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4 kişi uyurken evi soydular

4 kişi uyurken evi soydular
Maltepe'de dün Ezgi Gamze Yılmaz'a ait daireye giren hırsızlar, 4 kişinin uyuduğu sırada evin salonundaki çanta, elbise, ayakkabı, bilgisayar, telefonlar ve ev sahibinin arabasının anahtarını çaldı. Binadan çıkarken ellerindeki eşyalar ile güvenlik kameralarına takılan hırsızlar, otoparktaki aracı da çalarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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