Kotzias, Yunanistan'daki Radyo Alfa'ya, Ege'de yaşanan gerginlik ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Ege'de fevri davrandığını iddia eden Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor. Bunu NATO, Avrupa Birliği (AB) ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarımızla paylaştık." diye konuştu.

"İLETİŞİM KANALLARINI AÇIK TUTMALIYIZ"

Kotzias, Yunanistan'ın Türkiye'de yaşanan darbe girişimini derhal kınadığını anımsatarak, Avrupalı liderlerin, iletişim kanallarını açık tutarak Türkiye ile yaşanan sorunları ve mümkün olan çözüm yollarını konuşmalarının olumlu olduğunu anlattı.



Ege'de yaşanan gerginliğin geçmişte yaşananlar kadar büyük olmadığını belirten Kotzias, "Erdoğan döneminde Ege'de 'sıcak bir olay' hiç yaşanmadı. Kazara 'sıcak bir olayın' yaşanmaması için de iletişim kanallarının açık tutulması gerekir." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAKTAN YANAYIZ"

Atina'nın Türkiye ile her zaman iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaktan yana olduğunu ifade eden Kotzias, gerilimin giderilmesi için iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini sözlerine ekledi.