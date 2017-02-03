Tabut şovu!

Manisa Saruhanlı'ya bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'ndeki eski camii, geçen ay yıkıldı. Köy muhtarı Bilal Arslan ise "İkinci bir emre kadar ölmeyi yasaklıyorum" dedi. Yeni yapılacak camii için de Almanya'daki amcasından tabut getirtti. Yasağı kaldırdıktan iki hafta sonra da kayın babası vefat etti. Tabutun sıfır olduğunu söyleyen muhtar, "İlk ölene çeyrek altın hediye edeceğim" dedi. Köy halkı şoka girdi.