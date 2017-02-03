Yol Durumu
  1. İzinsiz ölüm!
  2. ‘EVET’ oyu artıyor

Suç ve ceza

Mahkeme, yeşil ışıkta geçerken bir aracın çarpması sonucu ölen liseli Elif’i, kusurlu gösterdi! Sürücüye sadece 18 bin lira para cezası kesti. Skandal karara büyük tepki geldi

Suç ve ceza
İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden liseli Elif Dağyeli davasında, mahkeme skandal bir karara imza attı. İstanbul Sancaktepe'de , köpeğini gezdirirken yayalara yanan yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmek istedi. Tam o sırada büyük bir hızla gelen Fatih Yalkın'ın kullandığı otomobilin altında kalarak can verdi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, bilirkişi raporu ibraz edildi. Ekipte görevli hocaların, Elif Dağyeli ile sürücü Yalkın'ın kazadaki kusur oranlarının eşit olduğunu belirttiği kaydedildi. Dağyeli ailesinin Avukatı Gürdal Aydoğdu, bilirkişi raporunda müvekkilinin asli kusurlu sayılmasına itiraz etti. Hakim Bekir Akkale, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talepleri reddetti. Avukat Aydoğdu, sanığın hızını azaltmadan kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiğini, olaydan sonra kaçtığını belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Ancak hakim, Yalkın'ı, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirimi de yaparak 2 yıl 6 aya mahkum etti. Bu cezayı da 18 bin 200 lira paraya çevirdi. Karar üzerine aile, "Hayat bu kadar ucuz mu? Evladımız gitti. Adalet nerede" diye isyan etti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar