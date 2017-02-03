Suç ve ceza

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen bir aracın altında kalarak hayatını kaybeden liseli ElifDağyeli davasında, mahkeme skandal bir karara imza attı. İstanbul Sancaktepe'de Elif Dağyeli, köpeğini gezdirirken yayalara yanan yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçmek istedi. Tam o sırada büyük bir hızla gelen FatihYalkın'ın kullandığı otomobilin altında kalarak can verdi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, bilirkişi raporu ibraz edildi. Ekipte görevli hocaların, Elif Dağyeli ile sürücü Yalkın'ın kazadaki kusur oranlarının eşit olduğunu belirttiği kaydedildi. Dağyeli ailesinin Avukatı Gürdal Aydoğdu, bilirkişi raporunda müvekkilinin asli kusurlu sayılmasına itiraz etti. Hakim Bekir Akkale, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talepleri reddetti. Avukat Aydoğdu, sanığın hızını azaltmadan kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verdiğini, olaydan sonra kaçtığını belirterek en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Ancak hakim, Yalkın'ı, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirimi de yaparak 2 yıl 6 aya mahkum etti.Bu cezayı da 18 bin200 lira paraya çevirdi. Karar üzerine aile, "Hayat bu kadar ucuz mu? Evladımız gitti. Adalet nerede" diye isyan etti.
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