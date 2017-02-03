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‘Suada dedemin’

Referandumda ‘Evet’ diyeceğini söyleyen II. Abdülhamid’in torunu , Suada’dan hak iddia etti: Tapusu dedeme

‘Suada dedemin’
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in beşinci kuşak torunu olan ve "sultandan. com" adlı internet sitesi üzerinden Osmanlı'ya ilişkin ürünler satan Nilhan Osmanoğlu, referandum için "Evet" diyeceğini söyledi. Yaptığı açıklamalar ise CHP'lilerin tepkisini çekti. Bir anda sıcak siyasetin gündemine giren Nilhan Osmanoğlu, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir iddia ile gündeme geldi. Kurduğu internet sitesiyle saray kokusu pazarlayan padişah torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Kuruçeşme'deki Suada'dan (Galatasaray Adası) hak iddia etti. Suada'nın tapusunun dedesi II. Abdülhamid'in üzerinde olduğunu söyleyen Osmanoğlu, birçok yer gibi buralarda da haklarının olduğunu ve konunun çözülmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini bildirdi. Gözler hukukçulara çevrildi. Yetkililer, mülkün Abdülhamid'e ait olduğu kanıtlanırsa mülkiyet hakkının alınabileceğini bildirdi. Öte yandan Abdülhamid'in geride bıraktığı varlıklara talip 32 mirasçının olduğu öğrenildi. Suada'nın yanı sıra İstanbul'un çeşitli yerlerindeki mülkler, konaklar ve arsaların mahkeme yoluyla mirasçılar tarafından alınmak istendiği kaydedildi.
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