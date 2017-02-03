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Su kanalında ceset!

Su kanalında ceset!
İstanbul Beylikdüzü'nde dün bir su kanalında belden aşağısı çıplak, baş ve vücut bölümünde darp izleri bulunan erkek cesedi bulundu. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gence ait ceset ve üzerindeki giysilerde kimlik belirlemeye yarayacak bir bulguya rastlamadı. Olayın bir cinayet olduğu, 20 yaşlarındaki şahsın gece bir otomobilden bulunduğu yere atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Öncelikle gencin kimliğini belirlemeye çalışan polis, bu tespitin ardından faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalara hız verecek.
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