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'da üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla na alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama silah, örgütsel dökümanlar ve terör örgütünün paçavrası bulundu.

Sosyal medya teröristlerine gözaltı

'da üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla na alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Bozova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla, 3 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

Operasyonda zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 laptop, 3 cep telefonu 8 CD ve 11 terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve O.A'nın tutuklandığı, A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 19:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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helal helal

ne güzel haber yapmışsınız helal olsun paçavra :D

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 21:48
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