Sır terkeDİŞ!

Antalya'da dün 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), 5'inci kattaki evinin balkonundan atladı. Büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı olan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancakkurtarılamadı. Polis, olay sırasında evde olduğuiddia edilen Özen'in bir erkek arkadaşının dabilgisine başvurdu. Görgü tanıkları ise ekiplere verdiği bilgide, Özgür Özen'in bahçeye düştüktensonra hemen yardımına koştuklarını anlattı.Kadının yerde hareket ettiğini, konuştuğunuancak bilincinin yerinde olmadığını belirtençevredekiler, "Kendisiyle konuşarak uyanıktutmaya çalıştık. Bu sıra bize 'Arabayla kazayaptım, ayaklarım ağrıyor' dedi. Sonrasındasağlık görevlileri gelerek müdahale etti" dedi. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Özen'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Korkuteli İlçesi'nde toprağa verildi. Özgür Özen'in 2 yıl öncekendisi gibi diş hekimi olan eşinden ayrıldığı,bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.
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