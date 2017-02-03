Sır terkeDİŞ!

Antalya'da dün 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen (38), 5'inci kattaki evinin balkonundan atladı. Büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralı olan kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis, olay sırasında evde olduğu iddia edilen Özen'in bir erkek arkadaşının da bilgisine başvurdu. Görgü tanıkları ise ekiplere verdiği bilgide, Özgür Özen'in bahçeye düştükten sonra hemen yardımına koştuklarını anlattı. Kadının yerde hareket ettiğini, konuştuğunu ancak bilincinin yerinde olmadığını belirten çevredekiler, "Kendisiyle konuşarak uyanık tutmaya çalıştık. Bu sıra bize 'Arabayla kaza yaptım, ayaklarım ağrıyor' dedi. Sonrasında sağlık görevlileri gelerek müdahale etti" dedi. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Özen'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alınarak Korkuteli İlçesi'nde toprağa verildi. Özgür Özen'in 2 yıl önce kendisi gibi diş hekimi olan eşinden ayrıldığı, bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.