"Şehitlerimize büyük minnet borçluyuz"

Bayraktar, KADEM Van Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın kilise, cami ve kümbetleri ile müstesna bir şehir olduğunu, Kürtler, Türkler, Acemler, Azeri ve Ermeniler ile kardeşçe yaşamanın en güzel örneğini oluşturduğunu söyledi.

KADEM sayesinde Van ile İstanbul arasında bir bağ daha kurmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayraktar, Van'daki doğu kadınının derneklerine, kadının cesaret, kararlılık ve sağduyusunu getireceğini kaydetti.

Van'ın genel değerlerinin de Anadolu'ya dağılan teşkilatlarına yeni bir renk ve yorum katacağını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde bu birliktelik İstanbul'un, İzmir'in, Bursa'nın ruhunu da Van'a taşıyacaktır. KADEM artık bu temsilciliklerimizde bir Türkiye ruhu oluşturmaya başladı. 2013 yılından bu yana doğu-batı arasında ayrım yapmaksızın hatta birbirini beslemesine imkan vererek geçiş yolları inşa ediyor, köprüler kuruyoruz. Hep birlikte güçlenmek istiyoruz. Ülkemizin batısında kadın neyse doğusunda da kadınların, çocukların aynı imkanlara sahip olmasını talep ediyoruz. Ülkemizin güçlü geleceği de din, dil, etnik ayrımı yapmadan yaşama potansiyelimize bağlı. İnanıyorum ki tarihimizde geleneğimizde var olan bu potansiyeli hayata taşıyacak işleri yaparız. KADEM'in bu anlamda bizleri buluşturacak bir merkez olacağını düşünüyorum. Zira birliktelik, çeşitlilik kuruluş felsefesinde mevcuttur."

"ŞEHİTLERİMİZE BÜYÜK BİR MİNNET BORÇLUYUZ"

Bayraktar, Türkiye'yi parçalamaya, dirliğini yıkmaya çalışan terör örgütlerine karşı gür bir sesle karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Çocukların, gençlerin dünyadaki akranları gibi barış, huzur ve refah içinde kendilerini geliştirebilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Huzur içinde yaşama hakkını onların elinden almayalım. Son zamanlarda yaşanan terör olaylarında canlarımızı yitirdik. Nice kadın eşini, nice çocuk babasını kaybetti. Şehitlerimize büyük bir minnet borçluyuz.Onlara olan borcumuzu ancak birlik olarak ödeyebiliriz." diye konuştu.

Bayraktar, Van halkının teröre karşı tutumunun takdire şayan olduğunu ifade etti.

Van'daki teröre tepki yürüyüşlerini takdirle izlediklerini, bu tavrın Van'da gösterilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Teröristlerin hain emellerinin boşa çıkmasını sağlayacak en önemli unsurlardan biri işte bu birliktir. Biz çıktığımız yolun doğru bir yol olduğuna inanıyor, azimle, kararlılıkla yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, kadınların haklarını müdafaa ettiklerini, toplumda kadınlarla ilgili yanlış algıları düzeltmeye çalıştıklarını kaydetti.

"KADINLARIMIZIN SESİ OLUYORUZ"

Allah'ın bir bütünün iki yarısı olarak nitelediği kadın ile erkek arasında saygı ve sevgiye dayanan bir iş birliği tahsis etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm toplumsal mecralarda bu hakikati hakim kılmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki KADEM Van Temsilciliği de bu anlamda kadınlarımız ve gençlerimiz için bir okul olacaktır. Hem bize yeni şeyler öğretecek hem de küresel anlamda Vanlı kardeşlerimize bir yer açılacaktır. Uluslararası kadın mecralarında kadınlarımızın sesi oluyoruz. Van'ın güçlü kadınlarıyla KADEM'in geniş aile tanımı içerisinde hep birlikte çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin güçlü olması İslam dünyasının güçlü olması demektir. Esas, sistemde hakkaniyeti dile getirmek demektir. İnsanlığa ışık tutmak demektir. Bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de ülkemizin güçlü olması için elimizden geleni yapacak, halkamızı genişleteceğiz. Türkiye, geleceği çok güçlü bir ülke, şayet biz doğusuyla batısıyla bir olup dayanışma içinde olursak."

Açılışa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Vali İbrahim Taşyapan, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan'ın eşi Selçuk Bayraktar, KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz ve Vanlı kadınlar katıldı.