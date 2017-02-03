Satrancın minik Yıldız’ı

Elazığ'da yaşayan ve 4 yaşındayken konuşmaya başlayan 7 yaşındaki Kübra Yıldız, 2 yıl önce satranca merak saldı. Başarılarıyla harikalar yarattı. Küçük elleriyle Elazığ'da rakip tanımadı. Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası'nda ise kendi kategorisinde şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Minik Kübra, şimdi de dünyayı "mat" etmek için kolları sıvadı. Kübra Yıldız, Avrupa Şampiyonası için düzenlenecek milli takım kampı öncesi hazırlıklarına başladı. Şampiyon Yıldız, "Önce Elazığ, sonra da Türkiye birincisi oldum. Şimdi de dünya şampiyonu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.