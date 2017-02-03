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Saffet’in en acı günü

’nın eşi , dün toprağa verildi. Cenaze törenine merhum Sancaklı’nın yakınları ile devlet erkanı katıldı...

Saffet’in en acı günü
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Sancaklı ailesini yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gece Sancaklı ailesini aradı. Merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Törende acısı yüzüne yansıyan Saffet Sancaklı ile oğlu Mert ve kızı Duygu, güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Sancaklı için helallik alındı. ve oğlu Mert, tabutu cenaze aracına kadar omuzladı. 'nın cenazesi, gözyaşları içinde Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Duygu ve Mert Sancaklı, annelerinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
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