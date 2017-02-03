Saffet’in en acı günü

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski Milli Futbolcu SaffetSancaklı'nın eşi HülyaSancaklı, dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı katıldı. İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı AkifÇağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Sancaklı ailesini yalnız bırakmadı. CumhurbaşkanıErdoğan ise önceki gece Sancaklıailesini aradı. Merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Törendeacısı yüzüne yansıyan SaffetSancaklı ile oğlu Mert ve kızıDuygu, güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının ardından Sancaklı için helallik alındı. Saffet Sancaklı ve oğlu Mert, tabutu cenaze aracına kadar omuzladı. Hülya Sancaklı'nın cenazesi, gözyaşları içinde Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Duygu ve Mert Sancaklı, annelerinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
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