Reina saldırısı ile ilgili önemli gelişme!

Reina saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli "DEAŞ örgütü üyesi olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında teröristin eşi de bulunuyor

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen kanlı saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen sorutşurma kapsamında Emniyet'te işlemleri tamamlanan 11 şüpheli daha Adliyeye sevk edildi. Savcı Kökçü'nün gerçekleştirdiği sorgu işlemleri ardından 11 şüpheli de "DEAŞ örgütü üyesi olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklamaya sevk edildi.

Tutuklamaya sevk edilen 11 Şüpheli arasında teröristin eşi Zarina Nurullayeva da bulunuyor. Savcılığın sevk yazısında teröristin oğlunun eşinin yanından 7 Ocak günü 2 DEAŞ'lı terörist tarafından alındığı ve çocuğun halen bir DEAŞ hücre evinde bulunduğu belirtildi.

Savcılığın tespitine göre terörist ailesiyle birlikte Kayaşehir'deki bir örgüt evinde 20 gün ikamet etti. Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler arasında teröristin kaçmasına yardımcı olan ve Zeytinburnu'ndaki bir kafede mont ve taksi parası veren şüpheliler de bulunuyor.