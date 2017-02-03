Olağan şüpheliler!

Tokat Reşadiye’de 13 ay önce kaybolan çocuklardan Dursun Kağan’ın babası İbrahim Taşçı, ‘Evli bir kadınla ilişkim vardı. Onlar kaçırmış olabilir’ dedi. Arama çalışmalarına yeniden start verildi. Dedesi ise “Kimseye düşmanlığımız yok” diye konuştu
Tokat Reşadiye'de oturan Adileve Ömer Erol çiftinin çocuklarıBayram (8) ile komşuları Nafize veİbrahim Taşçı'nın oğulları Dursun Kağan(5) 29 Aralık 2015'te ortadan kayboldu.AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp çocuklarıbulmak için aylarca çalıştı. Ancakherhangi bir ize rastlanılmadı. Aramafaaliyetlerine son verildi. Birkaç günönce ise bir televizyon programınakatılan Dursun Kağan'ın babasıİbrahim Taşçı, şok sözler söyledi.
SIR PERDESİ ÇÖZÜLEMEDİ
Evli bir kadınla ilişki yaşadığını açıklayan Taşçı, "2 yıldır süren bir ilişkim vardı. Benim muhatap olduğum kişinin çevresi çocukları kaçırmış olabilir. İlişkimin olduğu kişinin eşi olayı çocuklar kaybolduktan sonra emniyette öğrendi. Daha sonra ilişkimi bitirdim" diye konuştu. Baba Taşçı'nın bu sözleri üzerine yeniden arama çalışma başlatıldı. Çocukların en son görüldüğü noktalarda kazı yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. Dursun Kağan ile aynı ismi taşıyan dedesi ise "Herhangi bir düşmanımızda düşmanlığımız da yok. Kaçırıldılar mı yoksa bir yerde mitutuyorlar, ne oldu bilmiyorum" dedi.
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