Minik Yusuf’a forma sürprizi

Adana'da emniyet müdürü tarafından polislik hayali gerçekleştirilen lösemi hastası Yusuf Mermer'in (6) yüzü bir kez daha güldü. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Yusuf, çok sevdiği Volkan Demirel'den, imzalı forma istedi. Haberi alan Demirel ise Yusuf için bir video çekip, imzalı forma gönderdi. Volkan Demirel çektiği videoda, "Yusuf Can selam, formanı imzaladım sana gönderiyorum. Adana'ya da geldiğimizde seni otele bekliyoruz. Kendine iyi bak sağlığına bir an önce kavuş. Seni çok seviyor ve öpüyoruz görüşmek üzere" dedi. İmzalı formayı giyen Yusuf ise "Volkan abi beni çok mutlu etti" diye konuştu.