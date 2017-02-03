Merkel’in oy hakkı yok

Başbakan Binali Yıldırım, 8 alçak FETÖ'cüyü iade etmeyen, Ege'de tahrik edici girişimlerde bulunan Yunanistan'a net ve sert mesaj gönderdi. Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'a mektup gönderdiğini açıkladı. Yıldırım, mektubunda, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak davranış içinde değil. Sizin ülkenize kaçan darbecileri verin. Ama hasmane tutum kimden gelirse gelsin Türkiye'nin verecek cevabı vardır" dedi.



ŞANSÖLYE'Yİ UYARDI

ABD'nin, PYD-YPG ile iş tutmaktan vazgeçmesi çağrısını yineleyen Yıldırım, Alman Şansölyesi Merkel'e de gerek teröristlerin iadesi noktasındaki direnç gerekse Almanya'da, Türkiye aleyhtarı kamuoyu oluşturma faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı iletti. FETÖ ve PKK konusunda Merkel'e uyarıda bulunan Başbakan, "Bunlar Türkiye'nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir" dedi. Yıldırım, "Merkel Türkiye'ye gelmesin" diyen Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi: Muhalefet endişelenmesin. Merkel'in burada oy hakkı yok.