Merkel kıvırdı

ERDOĞAN: Egedeki gelişmeleri, Suriye, Irak konusunu değerlendirdik. Suriye'de bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu. Terörle mücadeledeki kararlılığımız zaten Türkiye olarak bellidir, burada taviz vermemiz mümkün değil. Ama uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği iş değil. Almanya 3 milyona yakın soydaşımızın yaşadığı ülke, bizim dayanışmamız önem arz ediyor.
MERKEL: Bu benim darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Bu olayı da ele aldık. Terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne neden olanların da cezalandırılması gerektiğini fakat aynı zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini ifade ettim. Bu darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl canını ortaya koyduğunu gördük. İslamist terör, her türlü terörle mücadele, PKK da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Suriye, Irak ve mülteci konusunu da görüştük. AB'nin vaat ettiği finans desteğinin en kısa zamanda akması gerektiğini ifade ettim. 2.2 milyar euro verildi.
ERDOĞAN: İslamist terör ifadesi kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız, sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz, bununla mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz.
MERKEL: Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Türkiye'nin beklediği şekilde her ülke bunu bekler. Bizim adım atmamız için kanıtların olmalı. Mahkemeler bunu değerlendiriyor, bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı yönünde... Bundan sonra adalet bakanlarımız görüşmeler yapacak. Mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız.
ERDOĞAN: PKK neyse, PYD neyse, YPG, Fethullahçı Terör Örgütü odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, orada barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetimi de gerekeni yapmalı. , Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz. Bu konularda çok daha seri kararlar alınmalı. Çünkü 'geciken adalet adalet değildir' anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum.
'İslamist terör' sözü sonrası hatasını anlayan Merkel ülkesinde insanların Müslümanlara karşı çok büyük takdir duydukları ve işbirliği içerisinde teröre karşı birlikte mücadele verdiklerini söyledi.
Alman bir gazetecinin anayasa referandumuna ilişkin muhalefetin asılsız iddialarını dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu metin parlamentodan bana ulaşacak, ben tartışmalardan hareketle şunu söylüyorum. İddialarda en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı, yürütme, yargı yine var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin bu konuda hedef saptırmaya yönelik gayretleri bulunuyor" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi.
MÜTTEFiK SiTEMi
Cumhurbaşkanı, Merkel ile yaptığı baş başa görüşmesinde terörle mücadele konusundaki sitemini dile getirdi. PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişelerini paylaşan Erdoğan, terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı söyledi.
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