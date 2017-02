Merkel kıvırdı

Almanya ŞansölyesiAngela Merkel 'inde kabul etti. Yaklaşık 2.5saat süren görüşmenin ardından iki liderortak açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğanve Merkel'in açıklamaları:: Egedeki gelişmeleri,Suriye, Irak konusunu değerlendirdik.Suriye'de bundan sonraki süreçte negibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk.Mülteci sorununu ele alma imkanımızoldu. Terörle mücadeledeki kararlılığımızzaten Türkiye olarak bellidir, burada tavizvermemiz mümkün değil. Ama uluslararasıterörizmle mücadele sadece bir ülkeninhalledebileceği iş değil. Almanya 3 milyonayakın soydaşımızın yaşadığı ülke, bizimdayanışmamız önem arz ediyor.: Bu benim darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Bu olayı da ele aldık. Terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne neden olanların da cezalandırılması gerektiğini fakat aynı zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini ifade ettim. Bu darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl canını ortaya koyduğunu gördük. İslamist terör, her türlü terörle mücadele, PKK da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Suriye, Irak ve mülteci konusunu da görüştük. AB'nin vaat ettiği finans desteğinin en kısa zamanda akması gerektiğini ifade ettim. 2.2 milyar euro verildi.: İslamist terör ifadesikullanılamaz, doğru değildir. Çünküİslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ınkelime anlamı barıştır. Dolayısıylakelime anlamı barış olan bir ifadeyieğer biz terörle yan yana getirirsek bu,o dinin mensuplarını üzer. DEAŞ terörörgütünden dolayı, kalkıp 'İslamistterör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunulütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığısürece biz bunun karşısında durmakdurumundayız, sessiz kalırsak bunu kabulolur. Ben Müslüman Cumhurbaşkanıolarak bunu asla kabul edemem. Şu andadünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimizmücadeleyi veren bir ikinci ülke yok.Herkes işin lafında ama biz, bununlamücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz.: Biz terörle mücadelekonusunda kararlıyız. Türkiye'ninbeklediği şekilde her ülke bunu bekler.Bizim adım atmamız için kanıtların olmalı.Mahkemeler bunu değerlendiriyor, bazıkoşullarda iadelerin yapılamayacağıyönünde... Bundan sonra adaletbakanlarımız görüşmeler yapacak.Mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız.: PKK neyse, PYD neyse,YPG, Fethullahçı Terör Örgütü odur.Benim ülkemde devlete darbe yapacak vebu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'yakaçıyorsa, orada barınıyorsa bunlara karşıAlman yönetimi de gerekeni yapmalı. ,Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmaksuretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilirama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgigönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlarbekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'daberaberiz. Bu konularda çok daha serikararlar alınmalı. Çünkü 'geciken adaletadalet değildir' anlayışını biz ters yüz edipbir an önce neticeye varırsak isabetli olurdiye düşünüyorum.'İslamist terör' sözü sonrası hatasını anlayan Merkel ülkesinde insanların Müslümanlara karşı çok büyük takdir duydukları ve işbirliği içerisinde teröre karşı birlikte mücadele verdiklerini söyledi.Alman bir gazetecinin anayasa referandumuna ilişkin muhalefetin asılsız iddialarını dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Bu metin parlamentodan bana ulaşacak, ben tartışmalardan hareketle şunu söylüyorum. İddialarda en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı, yürütme, yargı yine var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin bu konuda hedef saptırmaya yönelik gayretleri bulunuyor" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiMerkel ile yaptığı baş başa görüşmesinde terörle mücadele konusundaki sitemini dile getirdi.terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişelerini paylaşan Erdoğan,söyledi.