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İzinsiz ölüm!

İzinsiz ölüm!
Erzurum'da 2 yıl önce arkadaşları ile gece çıktığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, yüz üstü kaymak isterken hayatını kaybeden Mehmet Akif Koyuncu ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, Koyuncu'nun piste 'izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde girdiğini' bildirdi. İşletme Müdür Yardımcısı C.V. hakkında takipsizlik kararı verdi.
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