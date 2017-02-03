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‘EVET’ oyu artıyor

‘EVET’ oyu artıyor
Türkiye'nin önde gelen araştırma kuruluşlarından A&G'nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını açıkladı: a katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82'lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor. "EVET" oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini "Erdoğan'a duyduğumuz güven" olarak açıklıyor. "EVET" oyları yüzde 54 bandında görünüyor...
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