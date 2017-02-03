Erdoğan'dan 30 büyükşehire müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

30 BÜYÜKŞEHİRE MÜJDE

Bugün böyle bir vesile ile Mersin'deyiz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 100 milyon 19 ayrı eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Mersin Şehir Hastanesi'nden bahsediyorum. Mersin'de bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Aşık olduğum bir projeden bahsediyorum. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz iş. Amacımız şehir hastanelerinin tamamını 30 büyükşehirde 2020'ye kadar hizmete alacağız. Geçtiğimiz haftalarda Yozgat'ta ilk şehir hastanemiz hizmete girmişti. Şehir hastanelerimizin açılışını bizzat yaptığımız ilk yer Mersin oluyor. Isparta Şehir Hastanesi de açılacak. 21 hastanemizden 3'ünü 2 ay gibi kısa süre içerisinde açmış oluyoruz. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Şimdi ne olacak; Adana, Kayseri, Ankara ve Manisa şehir hastaneleri de bunları izleyecek. Bu hastaneye girdiğiniz zaman, Allah'ın izniyle, moderniteyi göreceksiniz, modern bakımı göreceksiniz, burada insan olduğunuzu hatırlayacaksınız, 'Devletim bana sahip çıkıyor' diyeceksiniz.

2023'DE 10 BİN KİŞİYE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ BU BİR REKORDUR

Şu anda devletimiz, hükümetimiz kendi vatandaşımız için bunu söylüyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Diğer hastane projeleriyle birlikte 2023 yılında tamamı da nitelikli olmak üzere 10 bin kişiye ulaşmış olacağız. Hastanelerimizin hepsi de hem şifa arayan vatandaşlarımız hem de refakatçıları için 5 yıldızlı konfordadır. Helikopter pistinden enerji sistemine, otomasyonuna kadar en yüksek standartta tasarlanan hastanelerimiz ülkemize sağlık alanında sınıf atlatıyor.

O 15-20 önce o günleri hatırlıyorum, ana muhalefeti başındaki zatın SGK'nın başındaki olduğu zamanı hatırlıyorum. Sağlam girersiniz, sakat çıkarsınız. O günleri hatırlıyorum. Afedersiniz ne banyo, ne tuvalet, bunların olmadığı günleri hatırlıyorum. Çünkü bunların zihniyeti kirli.



EN BÜYÜK 10. EKONOMİ OLACAĞIZ

Memleket ve millet meselelerini duyuyorsunuz. İstanbulumuzda yaşadıklarımız; Marmaray projemiz, Avrasya Tüneli'ni açtık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık, Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi de Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temeli atılacak. Şimdi hedef Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak. En müreffeh ülkeler arasına ulaşma noktasında kararlıyız. Memleket ve millet meselelerine vakıf olan herkes bilir ki son 200 yılımız arayışlarla geçmiştir. Bedel ödeyen hep milletimiz olmuştur. Koskoca coğrafyaları kaybederken bedel ödedik. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyetin emekleme döneminde, darbelerde, ekonomik çalkantılarda bedel ödedik. Milletin söz sahibi olduğu dönemlerde zaferlerin sevinci yaşarken, milletin horlandığı dönemlerde hüsranı yaşadık. 1950'li yıllarda rahmetli Menderes ve arkadaşlarının getirdiği yere bakın bir de 1960 darbesinden sonraki yere bakın. Bizim kaynağımız Hz. Adem ile Hz. Havva'dır.

OYUNLAR BOZULDU, BÖYLE DE DEVAM EDECEK

Ülkenin seçilmiş hükümetini, bakanlarını, milletvekillerini hiçe sayarak, kendi muhayyilelerini, çıkarlarını dayatmak isteyenlere karşı yıllarca mücadele ettik. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlayın. 367 garabetini ileri sürenlerinin kim olduğunu biliyorsunu değil mi? Şimdi onlar yine işbaşında. Başaramayacaklar. Bunu başaramayınca 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı darbe girişimini başlattılar. Onunla da netice alamadılar, bölücü terör örgütünü sahaya sürdüler. Pensilvanya ile Kandil birleşti. 6-7 Ekim'de, 20 Temmuz 2015'te çukur eylemlerine başladılar. Ama tüm bu süreçte milletimiz duruma el koydu. Oyunlar bozuldu. Bu böyle devam edecek. 15 Temmuz'da bu ihanet şebekeleri modern silahlarla yağdırdılar.

Nisan ayında sandık geliyor. Mersin geçmişteki gibi sandıkları patlatmaya hazır mı?