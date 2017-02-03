Elif operasyonu

Kütahya'da 2 ay önce 17 yaşındaki Emircan A. liseli 14 yaşındaki Elif Y'yi evlenmek amacıyla kaçırdı. Dumlupınar Mahallesi'nde Erenler Apartmanı'na kapattı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş, Terörle mücadele ve Kaçakçılık ekipleri, evi kuşattı. Kapı açılmayınca biber gazı kullanıldı. Polis, Emircan A, 10 yıla hükümlü cezaevi firarisi olan babası Menderes A. annesi Çiğdem ve kardeşleri Mevlüt ile Sabri'yi gözaltına aldı. Zanlılar, küçük kızın kendi isteğiyle geldiğini söyledilerse de polisi inandıramadı. Çok korktuğu görülen Elif Y., muayene sonrası korumaya alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi.