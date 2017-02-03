Elif operasyonu

Kütahya'da 2 ay önce 17 yaşındakiEmircan A. liseli 14 yaşındaki Elif Y'yievlenmek amacıyla kaçırdı. DumlupınarMahallesi'nde Erenler Apartmanı'na kapattı.Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş, Terörlemücadele ve Kaçakçılık ekipleri, evi kuşattı.Kapı açılmayınca biber gazı kullanıldı. Polis,Emircan A, 10 yıla hükümlü cezaevi firarisi olanbabası Menderes A. annesi Çiğdem ve kardeşleriMevlüt ile Sabri'yi gözaltına aldı. Zanlılar, küçükkızın kendi isteğiyle geldiğini söyledilerse depolisi inandıramadı. Çok korktuğu görülen ElifY., muayene sonrası korumaya alındı. Zanlılar,adliyeye sevk edildi.
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