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Ekonomi ve güvenlik

Ekonomi ve güvenlik
AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu kampanyası öncesi toplumun beklentilerini belirlemek için bir çalışma yaptı. Genel Başkan Yardımcısı , bu çalışmada ekonomi ve güvenliğin ön plana çıktığını belirterek, "Kampanya boyunca bu iki konuyu dikkate alarak çalışmalar yapacağız" dedi. Yılmaz, her bölge için ayrı bir yol haritası hazırlayacaklarını ve her bölgenin hassasiyetlerinin öne çıkartılacağını söyledi.
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