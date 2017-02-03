Ekonomi ve güvenlik

AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu kampanyası öncesi toplumun beklentilerini belirlemek için bir çalışma yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu çalışmada ekonomi ve güvenliğin ön plana çıktığını belirterek, "Kampanya boyunca bu iki konuyu dikkate alarak çalışmalar yapacağız" dedi. Yılmaz, her bölge için ayrı bir yol haritası hazırlayacaklarını ve her bölgenin hassasiyetlerinin öne çıkartılacağını söyledi.
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