‘Drone’lu teklif

İnsansız hava aracı 'drone' kullanımı yaygınlaştı. Komiser yardımcısı Yusuf Çolak (26), maket uçağını sevgilisi Meryem Çelik'e evlilik teklifinde bulunmak için kullandı. Çolak, belediyenin reklam panosuna sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları astı. Genç kız, fotoğrafları görünce duygulandı. Çolak, bu sırada arkadaşının yönlendirmesiyle havadan kendisine yaklaşan drone'a bağladığı yüzükle Çelik'e evlenme teklif etti. "Evet" diyen genç kız, mutluluktan ağladı.