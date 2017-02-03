‘Drone’lu teklif

İnsansız hava aracı 'drone' kullanımı yaygınlaştı. Komiser yardımcısı Yusuf Çolak(26), maket uçağını sevgilisi Meryem Çelik'e evlilik teklifinde bulunmak için kullandı. Çolak, belediyenin reklam panosuna sevgilisiyleçekildiği fotoğrafları astı. Genç kız, fotoğrafları görünce duygulandı. Çolak,bu sırada arkadaşının yönlendirmesiylehavadan kendisine yaklaşan drone'a bağladığıyüzükle Çelik'e evlenme teklif etti."Evet" diyen genç kız, mutluluktan ağladı.
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