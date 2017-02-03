Dizi kurnazlığı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı referandum öncesinde bazı televizyon dizileri halkın tercihini 'Hayır' yönünde etkileyebilmeye dönük senaryolar kurguluyor. Bunun ilk örneği Kanal D'de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' dizisinde ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde ev halkı masada otururken, babaannenin torununu görmeye gidip gitmemesi konusunda oylama yapılıyor ve 'Hayır' kararı çıkıyor. Tüm aile üyelerine fikir danışan baba, herkesten 'Hayır' cevabını alınca babaanneye dönüp "Bana kalsa gönülden 'Evet' diyeceğim ama ahaliyi görüyorsun, asma suratını karar belli" sözlerini söylüyor. Bu sahne sosyal medyada 'Referanduma gönderme yapıldı' şeklinde yorumlandı. Algı operasyonuna katılan bir diğer dizi ise yine Kanal D ekranında yayınlanan 'Adı Efsane' oldu. Dizide geçen nezarethane sahnesinde Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı basketbol hocası karakteri, nezarethaneye giren öğrencisinin "Ee, neolacak şimdi, her şey bitti mi yani?" sorusu üzerine "Her şey 'Hayır'lı olacak" diyor. Star Tv'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde ise belirgin biçimde referanduma gönderme yapıldı. Dizide, senaryo gereği yönetim kurulu başkanı seçimi yapıldı ve karar 'Hayır' çıktı. Seçimlerinde kazanacağına kesin gözüyle bakan karakter ise seçimi kaybedince çılgına döndü ve "Bu benim imparatorluğum" diyerek, odadaki eşyaları fırlattı.
Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için teröristlere bile destek veren Aydın Doğan'ın medyası, 'Hayır' kampanyalarını dizilerine taşıdı.
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