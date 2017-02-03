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Dehşet otobüsü!

Halk otobüsünde 2 kadın yolcuyla tartışan , gözaltına alınmak istenince adeta çıldırdı. Bıçakla kendini yaraladı

Dehşet otobüsü!
Antalya'da dün Engin Ülker'in kullandığı otobüs, yolculardan Edip Ardınç, iki kadın yolcuyla tartıştı. Kavga alevlenince polise haber verildi. Ekipler, aracı durdurdu. Polislerin ön kapıdan içeriye girdiğini gören Ardınç, cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı, kendini yaraladı. Polis, şahsı etkisiz hale getirdi. , hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Engin Ülker, "Bir kadın, tacize uğradığını söyledi. İki durak sonra da polis ekipleri bizi durdurdu. Adamı yakaladılar. Olayı karıştıran iki kadın hiçbir şey olmamış gibi araçtan inip gitti" diye konuştu.
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