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'a katılmaya giden 13 kişi tutuklandı

'da, 'deki çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan terör örgütü üyesi 13 terör zanlısı tutuklandı.

DEAŞa katılmaya giden 13 kişi tutuklandı
'da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan üyesi 13 terör zanlısı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı larda 'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına almıştı. İzmir polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadelerinde, çatışma bölgelerine gitmek için Bursa'da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 19:22
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