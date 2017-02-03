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CHP'li Türkmen'in istifası istendi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in, divan üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

CHPli Türkmenin istifası istendi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği bildirildi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
  • 03 Şubat 2017, Cuma 12:02
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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rezalet rezalet

alo ulke batti mi yok daha batmadi o zaman aloya devam mantigi verilen halk diye ulkeyi batirmak mi gerek

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evet0
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cevapla 03.02.2017 19:52
İSMET İSMET

bunlar 40 yıldır hakça bölüşüm istiyorlar demek hakça bölüşüm buymuş bunlarda demokrasi özgürlük bağımsı palavra.EDEBİYAT YAPIYORLAR İCRAAT YOK

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hayır0
cevapla 03.02.2017 19:15
yşl yşl

al birini vur ötekine

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 17:02
FatihSultan23 FatihSultan23

Aslında chpkk lıların hepsi istifa etsin, sanki kendileri çok temiz de sadece buna istifa ettiriyorlar, istifa edip bir yere gitmiyor ki yine chpkk lılarla beraber takılacaktır. chpkk lıların çoğu hırsızdır.

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 14:54
vatandaş vatandaş

yazıklar olsun haram zehir olsun....

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hayır0
cevapla 03.02.2017 14:35
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