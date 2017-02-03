CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevinden istifasını istedi. Dün gece bu kararı Elif Doğan'a ileten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sert bir tepki ile karşılaştığı öğrenildi. "Ben yanlış bir şey yapmadım, istifa etmem doğru olmaz" diyen Elif Doğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım var ama bu istifa çağrısına olumlu karşılık vermeyeceğim" şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi. (Sabah)
CHP’li Elif Doğan Türkmen: İstifa etmeyeceğim
CHP'de fatura krizi devam ederken eleştirilerin odağındaki Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Kılıçdaroğlu'nun çağrısına rağmen divan üyeliğinden istifa etmeyeceği öğrenildi.
Etiketler: Elif Doğan Türkmen , fatura
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Allah belanı versin yüzsüz utanmadan hala konuşuyorsun
defol defol defoldefol .......................defol parazit
UTANMAZ KADIN
Atatürk uyansa chpkk yı kapatır idam yasasınıda çıkarır bunların hepsini idam ederdi
kız bukadar çok kiminle konuştun veya msj attın terbiyesiz
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