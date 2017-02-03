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CHP’li : İstifa etmeyeceğim

CHP'de krizi devam ederken eleştirilerin odağındaki Adana Milletvekili 'in Kılıçdaroğlu'nun çağrısına rağmen divan üyeliğinden istifa etmeyeceği öğrenildi.

CHP’li Elif Doğan Türkmen: İstifa etmeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışmalara neden olan Adana Milletvekili 'in görevinden istifasını istedi. Dün gece bu kararı Elif Doğan'a ileten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sert bir tepki ile karşılaştığı öğrenildi. "Ben yanlış bir şey yapmadım, istifa etmem doğru olmaz" diyen Elif Doğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım var ama bu istifa çağrısına olumlu karşılık vermeyeceğim" şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi. (Sabah)
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 15:01
YORUMLAR 21 yorum yapıldı

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vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

Allah belanı versin yüzsüz utanmadan hala konuşuyorsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 19:07
dindar kaya dindar kaya

defol defol defoldefol .......................defol parazit

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 18:41
İLKER İLKER

UTANMAZ KADIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 18:26
nusret nusret

Atatürk uyansa chpkk yı kapatır idam yasasınıda çıkarır bunların hepsini idam ederdi

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 18:24
zafer zafer

kız bukadar çok kiminle konuştun veya msj attın terbiyesiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 18:23
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