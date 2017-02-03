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CHP'li belediye leri toplamıyor

'in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar'da, belediyeye ait ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine başlatılan grev nedeniyle ler toplanmıyor.

CHPli belediye çöpleri toplamıyor

Genel İş Sendikası üyelerinin 31 Ocak Salı günü başlattığı grev dördüncü gününde devam ediyor.

İlçe genelinde lerin toplanmadığı Karabağlar'da, konteynırların çevresinin çöpler ile dolmasına vatandaşlardan tepki geldi.

İlçe sakinlerinden Yıldırım Kemal Kulluk, biriken çöpler nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, herhangi bir ilaçlama da yapılmadığını belirtti.

Kulluk, "Madem çöpler duruyor, ilaçlama yaptırılması lazım. Kendi çabamızla ilaçlama yapıyoruz ama nereye kadar, olmuyor bir şekilde." dedi.

Uğur Adıyaman ise grev nedeniyle çöp yığınlarının oluşmasına tepki gösterdi.

Yılmaz Karadayı da çöpler toplanamadığı için ortaya çıkan görüntünün 'e yakışmadığını ifade ederek, "Böyle bir rezillik yok. Bir aydın olarak, vatansever olarak geçinenlerin hiçbirisi de ortada yok. Niye alınmıyor bu pislikler." dedi.

Bu arada, belediye yetkilileri sendika ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile ne ait arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine 31 Ocak'ta grev kararı alınmış, 195 işçi tüm hizmetleri durdurmuştu.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 12:58
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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Telefon faturasi cok mu geldi aceba?iscilere para kalmamis olabilirmi bu sebepten?

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 20:33
yşl yşl

izmirli vatandaşlara şaşıyorum hizmet etmeyenleri seçiyorlar hizmet edecekleri secmiyorlar ondan sonra çöpler bu şekilde ortada kalıyor

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 17:48
SADİ SADİ

CHP DEN NE BEKLENİRKİ NORMAL AMA HALA AKP Yİ KÖTÜLERLER

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evet0
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cevapla 03.02.2017 17:14
Esat Esat

Herkes hakettiği gibi yaşar. İzmir!!!

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evet0
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cevapla 03.02.2017 16:58
karahan karahan

temizlik imandandır, başta istanbul olmak üzere çok çektik bu CHP zihniyetinden su bile yoktu.. getirmek için çabalarıda yoktu, onlara lazım değildi demekki.

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hayır0
cevapla 03.02.2017 16:03
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