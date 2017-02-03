Cesur yürek

Sinop Atatürk DevletHastanesi'nde göğüs ağrısışikayeti ile kardiyoloji polikliniğinebaşvuran Salih Zurnacı, ilde buhastalıktan tedavi edilen ilkkişi oldu. Kalp hastaları dahaönce Samsun ve Ankara'ya sevkedilirken, Kardiyoloji Uzm.Dr. Atike Nazlı Akciğer veDr. Emre Aruğaslan, hastayaönce efor testi, ardından anjiyooperasyonu yaptı. Yarım saatlikoperasyonun ardından Zurnacı'nınkapalı damarları açıldı. Dr.Akciğer, "Hastanemizde anjiyotedavileri rahatlıkla uygulanıyor.Böylelikle başka illere yapılansevkler azalacak" dedi. GenelSekreter Opr. Dr. Alper Delier iseanjiyografi ünitesinin kurulmasıylabirlikte hastanedeki büyük bireksikliğin giderildiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.