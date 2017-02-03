Cesur yürek

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuran Salih Zurnacı, ilde bu hastalıktan tedavi edilen ilk kişi oldu. Kalp hastaları daha önce Samsun ve Ankara'ya sevk edilirken, Kardiyoloji Uzm. Dr. Atike Nazlı Akciğer ve Dr. Emre Aruğaslan, hastaya önce efor testi, ardından anjiyo operasyonu yaptı. Yarım saatlik operasyonun ardından Zurnacı'nın kapalı damarları açıldı. Dr. Akciğer, "Hastanemizde anjiyo tedavileri rahatlıkla uygulanıyor. Böylelikle başka illere yapılan sevkler azalacak" dedi. Genel Sekreter Opr. Dr. Alper Delier ise anjiyografi ünitesinin kurulmasıyla birlikte hastanedeki büyük bir eksikliğin giderildiğini söyledi.