Berat Albayrak Akkuyu'da incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin (NGS) nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer rüyasının ilk somut sonucu olan Akkuyu NGS'nin inşa çalışmalarını yerinde incelediklerini bildirdi.
Akkuyu NGS'nin nükleer transferi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Akkuyu,'3+ teknolojiyle' alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak, Türkiye, nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma, çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine katkı sağlayacak Akkuyu NGS'yi inşallah, 2023'te hizmete almayı planlıyoruz."
EN İLERİ GÜVENLİK
Nükleer teknoloji transferi açısından stratejik öneme sahip Akkuyu,"3+" teknolojiyle alanında en ileri güvenlik standartlarına sahip olacak.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali, sadece Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesini ileri taşımayacak.
BİRÇOK ALANDA HİZMET VERECEK
Türkiye; nükleer tıptan sanayiye, uzay teknolojisinden tarıma,çok geniş yelpazede barışçıl nükleer ürün geliştirme kapasitesine de erişecek.
2023'TE HİZMETTE OLACAK
Türkiye'ye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefinde güç katacak Akkuyu NGS'nin 2023'te hizmete alınması hedefleniyor.
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Bu ülke elli yıldır nükleer teknolojiyi kalkınma planlarına alamadı yabancılar atomu parçaladılar tıpta bilimsel araştırmalarda kullandılar bize vestelin reklamında olduğu gibi siz bunu yapmayın dediler bu teknolojiyi kazanmayın bu lige girmeyin dediler fakat nihayet Türkiyenin geleceğini düşünenler sayesinde ülkemizde iki nükleer reaktör yapılacak aslına bakarsanız daha fazla lazım çünkü Türkiyenin potansiyeli ve dinamizmi bunu gerektiriyor.Bu projeleri ve süreci gerçekleştirenleri takdir edelim.
Bakanımız genç ve dinamik. Göreve geldiğinden beri farkını ortaya koydu. Saha çalışmalarında aktif rol oynuyor, Allah nazar değirmesin.
bu buyuk eserler yapıldıkca bızler gururlanıyoruz sevınıyoruz ancak hayır cephesı kahrı perısan oluyor nasıl engellerız dıye cırpınıyorlar ınsaallah da cırpına cırpına batacaklar akrep gıbı kendılerını sokacaklar
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