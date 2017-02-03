Yol Durumu
  1. Elif operasyonu
  2. İzinsiz ölüm!

Baba vurgun

Baba vurgun
İzmir Bayraklı'da kendisini polis olarak tanıtan , 85 yaşındaki emekli L.A'ya telefonda 'Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış' dedi. Bankadaki paralarını çekip kendisine getirmesini istedi. N.A da babasının dolandırıldığını tahmin ederek telefonu elinden aldı. Karşıdaki kişi "Babanızla birlikte sizin adınız da FETÖ soruşturmasına karışmış" diyerek onu da kandırdı. Baba kendi hesabındaki 26 bin lirayı, oğlu da 30 bin lirayı çekip dolandırıcıya verdi. Kayıplara karışan dolandırıcı aranıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar