Baba vurgun

İzmir Bayraklı'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 85 yaşındakiemekli L.A'ya telefonda 'Adınız FETÖsoruşturmasına karışmış' dedi. Bankadaki paralarını çekip kendisine getirmesini istedi. N.A da babasının dolandırıldığını tahmin ederek telefonu elinden aldı. Karşıdaki kişi "Babanızla birliktesizin adınız da FETÖ soruşturmasınakarışmış" diyerek onu da kandırdı. Baba kendi hesabındaki 26 bin lirayı, oğlu da30 bin lirayı çekip dolandırıcıya verdi. Kayıplara karışan dolandırıcı aranıyor.
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