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Arkadaşları gömmüş!

Arkadaşları gömmüş!
Aydın'da geçen 27 Ocak'ta zeytinlik alanda cesedi bulunan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'ı, yakın arkadaşları A.B.S. ve H.A.'nın gömdüğü ortaya çıktı. İfadelerinde, sentetik olan bonzai kullandıktan sonra Yılmaz'ın ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyleyen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
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