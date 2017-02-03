Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan daha sonra tutuklanan Ahmet Türk tahliye edildi. Kararı, avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti.
Ahmet Türk tahliye edildi
Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Türk tahliye edildi. Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti.
Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan daha sonra tutuklanan Ahmet Türk tahliye edildi. Kararı, avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu.
Etiketler: Ahmet Türk
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