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tahliye edildi

Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan tahliye edildi. Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti.

Ahmet Türk tahliye edildi

Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında görevden alınan daha sonra tutuklanan tahliye edildi. Kararı, avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmişti.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 17:47
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