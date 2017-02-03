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hakkında karar çıktı

'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tutuklu Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.

Ahmet Türk hakkında karar çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtildi.

Raporda 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçebileceği belirtildi

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, halen Elazığ Cezaevi'nde bulanan ve geçen hafta Adli Tıp raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkedilen Ahmet Türk için hazırlanan raporun Mardin'e gönderildiğini söyledi.

Avukat Boztoprak, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye olabilmesi için istenen raporun olumsuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Raporda Ahmet Türk'ün sağlık sorunları açısında cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca 6 ayda bir Türk'ün sağlık kontorülünden geçmesi halinde bir sıkıntı olmayacağı ifade ediliyor. Ahmet Türk, 75 yaşında. Hastalığı raporda teshiş edilmiş bir insan, cezaevinde kalabilirlik takdiri Adli Tıp Kurumu'na ait olsa da, mahkeme bu rapora bağlı değil. Kaçma şüphesi olmayan bir kişiyi hukuken de rapordaki hususlara dayanarak da tahliye edebilir. Türk'ün tahliyesi için başvuruda bulunacağız. Tahliyeye ilişkin değerlendirdmeyi de Mardin Sulh Ceza Hakimliği yapacak."

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  • 03 Şubat 2017, Cuma 14:04
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Taner Taner

Belediye baskaniyken evindemi oturuyormus . Hani saglik felan filan . Hendek kazilirken hasta deyilmiymis .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 16:49
patriot patriot

Af kararı meclis veya cumhurbaşkanı tarafından verilir, mahkeme heyetinin böyle bir yetkisi yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 03.02.2017 15:50
yetim yetim

bunun gibilerin saliklari zaten bozuktu salikli kisiliye sahib olsalardi dogub boyudu ulkeye hendek kazdirmaz askerini kursunlatmazlardi ezelden beri saliklari bozuk bunlarin

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evet4
hayır0
cevapla 03.02.2017 15:04
ayhan ayhan

idam yasası biran önce çıkarılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2017 14:23
ONUR ONUR

İDAM İSTERİM.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 03.02.2017 14:22
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