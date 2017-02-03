Ah be Akın

Aydın'da dün motosikletiyle gezen Akın Aylak (20), dengesini kaybederek yola düştü. Kasksız olan ve başını yere çarpan Aylak, ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yapılan kan testine göre Aylak'ın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Aylak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.