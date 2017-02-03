Ah be Akın

Aydın'da dün motosikletiyle gezen AkınAylak (20), dengesini kaybederek yola düştü. Kasksız olan ve başını yere çarpan Aylak, ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç, müdahalelere rağmenyaşamını yitirdi.Yapılan kan testinegöre Aylak'ın 1.44promil alkollü olduğubelirlendi. Aylak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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