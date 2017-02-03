Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ByLock’tan tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan yargı içerisindeki isimler de tek tek deşifre oluyor.

İŞTE O İSİMLER

HSYK 2. Dairesi 7 hakim hakkında ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde açığa alma kararı vermişti. Açığa alınan isimler şunlardı; Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Muharrem Yılmaz ve Safranbolu Cumhuriyet Savcısı Alper Zeki Gürel...

BYLOCK KULLANICISI

Açığa alınan hakimlerden Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İstanbul'a getirilen Fahrettin Baş, savcılıktaki işlemleri ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Fahrettin Baş atılı suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'YÜ ELEŞTİRMİŞ

Tutuklanan ve 30 yıllık hakim olduğu öğrenilen Fahrettin Baş'ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz ardından Fethullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren paylaşımlar yaptığı görüldü. Fahrettin Baş'ın şunları yazması dikkat çekti: "FETÖ denen hain örgüt bir neslin hayatını heba etti, bitirdi. İnsanların birbirine olan güvenini yok etti. Allah da bunları kahreylesin", "Üst aklın ülkemizle ilgili projeleri bitmez. 15 Temmuz son değildi. Dize getirmek için birçok yol deneyecekler. Birlik olmak zorundayız", "Hain FETÖ'cüler milletimize yaşattıkları bu kara günlerin bedelini en ağır şekilde ödeyecekler"