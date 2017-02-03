Adım adım ölüme

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Erkek terörü bir türlü bitmedi. Acı olay bu kez İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 26 yaşındaki Sinem Şahin ile Mustafa Şahin, yaklaşık bir yıl önce severek evlendi. Ancak ilk hafta araları açıldı. Koca şiddeti başladı. Sinem, ilk eli yüzü morardığında daha bir haftalık gelindi. Eziyete daha fazla dayanamadı. 1 ayın sonunda baba ocağına döndü. Ailelerin araya girmesiyle ikna oldu. Hemen hemen her gün dayak yiyen kadın, evliliklerinin 6'ncı ayında boşanma kararı verdi. Tekrar baba evinin yolunu tuttu. Eşinin kendisinden ayrılmak istemesini bir türlü kabullenemeyen Mustafa Şahin'in ikna çabaları bu kez fayda etmedi. vurup intihar etti Önceki gün ablasının çalıştığı kuaför dükkanına giden Şahin'i takip eden koca, onunla son kez konuşmak istedi. Dışarı çıkan kadına bir şey sormadan belindeki tabancayı çekti ve eşini vurdu. Daha sonra da aynı silahla intihar etti.







AYRILIĞI HAZMEDEMEDİ

Mustafa Şahin, Sinem'i balayında bile dövdü. Talihsiz kadın, soluğu mahkemede aldı. Boşanma davası açtı. Bu da onun sonu oldu. Ayrılığı kabullenemeyen cani koca, eşini vurup daha sonra intihar etti.



Barış SÖZAL