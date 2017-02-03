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Acı tatil

Sömestr tatilinde okul harçlığını çıkarmak için ta çalışan Remzi Ersu’nun üzerine demir kalıp düştü. Genç, feci şekilde

Acı tatil
Korkunç olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. 22 yaşındaki Remzi Ersu, okulların ara yıl tatilini fırsat bilerek ve okul masraflarını çıkartmak için kuzeniyle birlikte Van'dan İstanbul'a geldi. ta çalışmaya başlayan ikili tatilin bitimine birkaç gün kala memleketlerine okuluna geri dönecekti. Dün sabah meydana gelen olayda, inşaatın 10'uncu katına vincin çıkarttığı demir kalıp, halatların kopması sonucu sahada çalışan işçilerin üzerine düştü. 22 yaşındaki Remzi Ersu, demir kalıbın altında kalarak feci şekilde yaralandı. 5 kişi gözaltında! Diğer çalışan işçilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Ersu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kazada yaralanan diğer işçi Sefer Deli'nin de Ersu'nun kuzeni olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Remzi Ersu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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