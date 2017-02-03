Korkunç olay dün İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisiRemzi Ersu, okulların ara yıl tatilini fırsat bilerek ve okul masraflarını çıkartmak için kuzeniyle birlikte Van'dan İstanbul'a geldi. İnşaatta çalışmaya başlayan ikili tatilin bitiminebirkaç gün kala memleketlerineokuluna geri dönecekti. Dün sabah meydana gelen olayda, inşaatın 10'uncu katına vincin çıkarttığı demir kalıp, halatların kopması sonucu sahada çalışan işçilerin üzerine düştü. 22 yaşındaki Remzi Ersu,demir kalıbın altında kalarakfeci şekilde yaralandı. 5 kişi gözaltında! Diğer çalışan işçilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Ersu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kazada yaralanan diğer işçi Sefer Deli'nin de Ersu'nun kuzeni olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Remzi Ersu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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