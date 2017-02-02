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Yüreği yandı

Evde çıkan da Ersoy Dökel, öldü. Sinir krizi geçiren annesi, “Allah’ım kurtar onu. Yanıyor cayır cayır. Gitti yavrum. Yandı çocuğum” diyerek gözyaşı döktü

Yüreği yandı
Oğlunun alevler içinde kaldığını öğrenen annenin feryatları yürek dağladı. Üzücü olay dün Zonguldak'ta yaşandı. 3 katlı binanın üst katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye yangına müdahale etti. Boşandığı eşi Sabiha Akarsu ile bina önüne giden Ali Dökel, oğlu Ersoy Dökel'in içeride olduğunu söyledi. Bu sırada gözüyaşlı anne Akarsu, "Oğlum içerde mi? Allah'ım kurtar onu. Yanıyor cayır cayır. Gitti yavrum. Yandı çocuğum." diyerek sinir krizleri geçirdi. Acılı kadını yakınları bina çevresinden uzaklaştırdı. Baba Dökel ise polise oğlunun kendisine bir haftadır intihar edeceğini söylediğini, yangını kendisi çıkarmış olabileceğini öne sürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışma ardından yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, Ersoy Dökel'in yanmış cesedini buldu. Dökel'in cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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