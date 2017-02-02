Yüreği yandı

Oğlunun alevler içinde kaldığını öğrenen annenin feryatları yürek dağladı. Üzücü olay dün Zonguldak'ta yaşandı. 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye yangına müdahale etti. Boşandığı eşi Sabiha Akarsu ile bina önüne giden Ali Dökel, oğlu Ersoy Dökel'in içeride olduğunu söyledi. Bu sırada gözüyaşlı anne Akarsu, "Oğlumiçerde mi? Allah'ım kurtar onu.Yanıyor cayır cayır. Gitti yavrum.Yandı çocuğum." diyerek sinirkrizleri geçirdi. Acılı kadını yakınları bina çevresinden uzaklaştırdı. Baba Dökel ise polise oğlunun kendisinebir haftadır intihar edeceğinisöylediğini, yangını kendisi çıkarmışolabileceğini öne sürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışma ardından yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, Ersoy Dökel'in yanmış cesedini buldu. Dökel'in cesedi, savcının yaptığıincelemenin ardından ambulanslaZonguldak Atatürk DevletHastanesi morguna kaldırıldı.Yangının çıkış sebebiyle ilgilibaşlatılan soruşturma sürüyor.
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