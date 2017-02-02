Üç kişiyi yaşattı

Trabzon'da 4 aylık Zeynep bebek, kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Minik yavrunun beyin ölümü gerçekleştiğinde gözü yaşlı baba Olgun ve anne Asiye Tavşan, organlarını bağışladı. Hastanede Zeynep'ten alınan karaciğer, askeri uçakla İstanbul'daki hastaya nakledilmek üzere özel bir hastaneye, böbrekler ise Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edildi.