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Tokat’ta ikinci perde

Bayram Erol ve Dursun Kağan Taşçı geçen yıl sırra kadem bastı. Aylarca süren aramalar sonuçsuz kaldı. Baba İbrahim Taşçı’nın yasak aşk itirafıyla çocukların bulunması için kazı çalışması başlatıldı

Tokat’ta ikinci perde
Türkiye, 29 Aralık 2015 günü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan çocukların şokunu yaşadı. Komşu çocukları Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol (8) evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aradan geçen 13 aya rağmen çocuklar bulunamadı. Dursun Kaan Taşçı'nın babası İbrahim Taşçı yasak aşk itirafında bulunurken, çocukların intikam kurbanı olma ihtimali gündeme geldi. Savcılık kararıyla çocukların son görüldükleri noktada kazı yapıldı. Ancak bir bulguya ulaşılamadı.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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