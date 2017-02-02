Tokat’ta ikinci perde

Türkiye, 29 Aralık 2015 günü Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan çocukların şokunu yaşadı. Komşu çocukları Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol (8) evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aradan geçen 13 aya rağmen çocuklar bulunamadı. Dursun Kaan Taşçı'nın babası İbrahim Taşçı yasak aşk itirafında bulunurken, çocukların intikam kurbanı olma ihtimali gündeme geldi. Savcılık kararıyla çocukların son görüldükleri noktada kazı yapıldı. Ancak bir bulguya ulaşılamadı.