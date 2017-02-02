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Terör sevgisi bitmiyor!

Terör sevgisi bitmiyor!
Türkiye düşmanları, dört bir koldan birleşti. Güvenlik güçlerimizi ve sivillerimizi hedef alan terör örgütlerine kol kanat gerdi. Bunların başını da çekti! Terör sevici Almanya, şehrin göbeğinde kanlı örgüt 'nın gösteri düzenlemesine izin bile verdi. Son olarak yaptığıyla terörü desteklediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin aralarında PKK'lı hainlerin de bulunduğu 143 kişi için hazırladığı iade dosyasından 115'ini reddetti.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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