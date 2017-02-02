Terör sevgisi bitmiyor!

Türkiye düşmanları, dört bir koldan birleşti. Güvenlik güçlerimizi ve sivillerimizi hedef alan terör örgütlerine kol kanat gerdi. Bunların başını da Almanya çekti! Terör sevici Almanya, şehrin göbeğinde kanlı örgüt PKK'nın gösteri düzenlemesine izin bile verdi. Son olarak yaptığıyla terörü desteklediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'ninaralarında PKK'lı hainlerin debulunduğu 143 kişi için hazırladığıiade dosyasından 115'ini reddetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.